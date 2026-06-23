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Турецкие бренды в 2 раза увеличили инвестиции в рекламу в «Яндексе» в 2026 году

С начала 2026 г. компании из Турции инвестировали в продвижение в сервисах «Яндекса» почти в два раз больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса». В топ индустрий по рекламным бюджетам в январе-мае 2026 г. вошли турецкие компании из сферы электронной коммерции, туризма, медицины и образования.

Активнее других увеличивают вложения в рекламу в Яндексе компании индустрии электронной коммерции — их инвестиции за первые пять месяцев года выросли в три раза относительного того же периода в 2025 г. Турецкий туристический бизнес нарастил рекламные бюджеты в «Яндексе» на 70%, одежда и обувь на 24%, медицина — на 20%.

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