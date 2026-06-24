МТС улучшила интернет в Курчалоевском районе Чеченской Республики

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в двух селах Курчалоевского района Чечни и районном центре – городе Курчалой. Улучшенным интернетом смогут пользоваться более 56 тыс. жителей.

Инженеры МТС запустили дополнительное оборудование для работы LTE-1800 и LTE-2600, что позволило улучшить покрытие сети и увеличить скорость передачи данных. Помимо жителей районного центра улучшенным интернетом смогут пользоваться в сёлах Гелдаган и Цоци-Юрт. Местные и гости региона смогут выходить в интернет на более высокой скорости, чем раньше.

«Мы продолжаем работать над улучшением сети в районах Чеченской Республики, чтобы у жителей небольших населенных пунктов качество цифровых услуг было на уровне с городскими жителями. Связь сегодня – это не просто возможность позвонить друг другу и полистать соцсети, это фундамент для развития экономики в регионах. В селах Курчалоевского района жители занимаются сельским хозяйством. Уверен, что качественный сигнал пригодится им также и для внедрения цифровых решений в бизнес. Например, умных датчиков и счетчиков для автоматизации полива или внесения удобрений», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.