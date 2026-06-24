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Servicepipe выпускает Digital Fraud Protection: систему глубокой аналитики трафика для выявления мошенничества

Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, объявил о выводе на рынок нового продукта Servicepipe Digital Fraud Protection. Это решение нового поколения, которое помогает бизнесу бороться c фродом на веб-ресурсах и в мобильных приложениях, выявляя мошеннические сценарии внутри пользовательских сессий без сбора чувствительных данных.

Новый продукт стал логическим развитием масштабных исследований лаборатории кибербезопасности Servicepipe. Ранее команда лаборатории изучала устойчивые идентификаторы устройств и анализировала, как клиентские и серверные признаки помогают выявлять аномалии. Накопленная научная экспертиза в области скоринга технических сигналов легла в основу самостоятельного продукта для крупного бизнеса.

Digital Fraud Protection собирает и анализирует более 100 неочевидных сигналов устройства, браузера и сетевого окружения в критических точках пользовательских сценариев на веб-ресурсах, таких как авторизация, оплата или применение промокода. На базе этих данных продукт создает устойчивый цифровой отпечаток браузера. Бизнес получает возможность идентифицировать злоумышленника даже в том случае, если он меняет IP-адрес, удаляет файлы cookie, использует VPN, Tor, антидетект-браузеры или эмуляторы.

Digital Fraud Protection позволяет эффективно выявлять сценарии, которые внешне выглядят как легитимный трафик, но несут прямую угрозу бизнесу. Среди них — угон аккаунтов, мультиаккаунтинг, мошенничество с онлайн-платежами и т.д.

«Современный онлайн-фрод всё реже выглядит как очевидная атака. Подозрительная активность может проходить через нормальный интерфейс, использовать реальные аккаунты и тонко имитировать поведение обычного пользователя. Servicepipe Digital Fraud Protection даёт бизнесу устойчивое понимание того, из какого окружения и с каким уровнем риска совершается действие», — сказал Сергей Андриенко, руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe.

Продукт легко встраивается в веб-ресурсы через JS-агент, работая как самостоятельный инструмент или обогащая уже существующую антифрод-систему заказчика. Решение передает в контур компании глубокую аналитику: вероятность автоматизации, используется ли VPN или инкогнито, признаки использования хостинговой инфраструктуры с подозрительной ботовой активностью и т. д. На её базе компании могут улучшать пользовательский опыт, повышать показатели конверсии и прозрачность по трафику веб-ресурса.

Решение особенно актуально для банков, финтех-компаний, электронной коммерции, маркетплейсов, сервисов доставки и платформ с подписной моделью — везде, где есть большой объём регистраций, платежей и транзакций.

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