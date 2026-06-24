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В Иркутской области появится крупнейший логистический центр Ozon

В Иркутской области появится крупный логистический центр. «СтройПроектСервис» построит для Ozon склад площадью свыше 60 тыс. кв. м. Запуск объекта ожидается не ранее 2027 г., он позволит цифровой платформе еще быстрее и эффективнее доставлять заказы до покупателей, даже из самых отдаленных поселений. А также повысить товарооборот местных предпринимателей и создать в регионе новые рабочие места.

Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку до клиентов. На складе можно будет разместить порядка 15 млн товаров и обрабатывать почти 500 тыс. заказов в день.

«Ozon расширяет логистическую инфраструктуру в Иркутской области в связи с ростом онлайн-заказов. С начала года их количество выросло в 2,7 раз год к году, а число постоянных клиентов увеличилось на 50%. На каждого клиента сегодня приходится в среднем на 75% больше заказов, чем годом ранее. А почти 40% товаров отправляется покупателям из малых городов. Количество онлайн-заказов из таких городов в регионе повысилось почти в 2 раза год к году», — сказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев.

Сегодня вместе с цифровой платформой Ozon продолжают развивать свой бизнес более 2 тыс. местных продавцов. За 2025 г. их товарооборот увеличился более чем на 40% — до 8,5 млрд руб. Многие предприниматели предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производства — для них в 2025 г. при поддержке правительства Иркутской области была запущена витрина Ozon «Сделано в Иркутской области». Продавцы могут бесплатно разместить свою продукцию на витрине маркетплейса и продвигать ее на 67 млн клиентов по всей стране.

«С гордостью могу сказать, что именно мы стали генподрядчиками крупного складского комплекса Ozon. Все материалы, которые используем в строительстве данного проекта, производим сами. Бетонные сваи, ростверки, металлические конструкции, и даже кровлю — все это изготавливаем на собственных базах в Иркутске», — сказал генеральный директор «СтройПроектСервис» Сергей Меркурьев.

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В Иркутской области уже работают два хаба доставки Ozon площадью около 20 тыс. кв. м, заказы из которых передаются в доставку до клиентов в более чем 1,2 тыс. пунктов выдачи заказов. В 2026 г. Ozon запустил и другие логистические центры в Сибири — в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае. После выхода на полную мощность совокупная площадь этих складов превысит 235 тыс. кв. м. по полу, что позволит разместить около 105 млн товаров и ежедневно обрабатывать до 3 млн заказов в день.

На своих складах Ozon использует новейшее автоматизированное оборудование, к примеру, 3D-сортеры. Один такой сортер способен обрабатывать до 10 тыс. посылок в час, что в 2-3 раза превышает скорость ручной сортировки. Компания также реализовывает проект с узко-ленточными сортерами (NBS), которые повышают производительность на ограниченной площади. Ozon внедряет также конвейеры для перемещения товаров между различными зонами и уровнями склада. Они могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час.

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