Минцифры: в 2026 г. дистанционное электронное голосование пройдет в 33 регионах России

Жители 32 регионов России в этом году смогут воспользоваться федеральной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а для москвичей онлайн-голосование будет организовано на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько человек сможет проголосовать онлайн

Потенциально проголосовать дистанционно смогут до 48,4 млн человек, 86% из них уже имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», сопоставленную с Регистром избирателей. Она необходима, чтобы зарегистрироваться на ДЭГ в 32 регионах.

Как принять участие в ДЭГ

При желании проголосовать онлайн нужно предварительно подать заявление на «Госуслугах». Запись откроется за 45 дней до голосования. Само голосование будет проходить на платформе vybory.gov.ru.

Доступ к ресурсам ДЭГ

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белые списки», воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 г. Узнать подробную информацию о том, кого выбирают в том или ином регионе, можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах».