CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры: в 2026 г. дистанционное электронное голосование пройдет в 33 регионах России

Жители 32 регионов России в этом году смогут воспользоваться федеральной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а для москвичей онлайн-голосование будет организовано на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько человек сможет проголосовать онлайн

Потенциально проголосовать дистанционно смогут до 48,4 млн человек, 86% из них уже имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», сопоставленную с Регистром избирателей. Она необходима, чтобы зарегистрироваться на ДЭГ в 32 регионах.

Как принять участие в ДЭГ

При желании проголосовать онлайн нужно предварительно подать заявление на «Госуслугах». Запись откроется за 45 дней до голосования. Само голосование будет проходить на платформе vybory.gov.ru.

Доступ к ресурсам ДЭГ

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белые списки», воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 г. Узнать подробную информацию о том, кого выбирают в том или ином регионе, можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK выгнали из App Store. «Дзен» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

Москву отключили от мобильного интернета? В Минцифры опровергают

Облака россиянам не нужны. В стране бум спроса на флешки – их скупают миллионами и тратят на них миллиарды

Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще