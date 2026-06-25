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МТС прокачала сеть на исторической улице Мончегорска

МТС модернизировала сетевую инфраструктуру и улучшила качество покрытия 4G в микрорайоне Монча города Мончегорска. Проведённые работы позволили на треть увеличить скорость мобильного интернета на улице Кондрикова, а также обеспечить надежный сигнал как внутри жилых домов, так и на коммерческих объектах.

Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования и расширению частотного диапазона, выросла пропускная способность сети, а сигнал стал лучше проходить через стены панельных домов. Стабильный доступ к LTE получили тысячи местных жителей, а также инфраструктурные и образовательные объекты.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Улица Кондрикова имеет особое значение для города. Названная в честь Василия Кондрикова — первопроходца освоения Кольского Севера и одного из главных строителей Мончегорска, — сегодня она является важной частью жилого фонда Заполярья. Именно здесь, в окружении пятиэтажных домов конца 1980-х годов, сосредоточена динамичная жизнь микрорайона.

«Развитие цифровой инфраструктуры в промышленных центрах Заполярья — наш неизменный приоритет. Улица Кондрикова сегодня является важным жилым и деловым узлом микрорайона Монча. Быстрый мобильный интернет не только способствует повышению качества повседневной жизни горожан, но и создаёт надежную цифровую базу для стабильной работы местных коммерческих и социально значимых объектов», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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