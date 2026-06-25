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Отправлять платежки в банк можно прямо из «Контур.Диадока»

В «Диадоке» — сервисе электронного документооборота — появился новый сценарий работы с платежными поручениями: создать и отправить платежку в банк можно из входящего документа. Это позволяет бизнесу сократить ручной ввод, снизить риск ошибок и быстрее перейти от документа к оплате. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сформировать и отправить платежное поручение в «Диадоке» можно из окна входящего УПД или счета-фактуры. Интеграция доступна для клиентов с расчетным счетом в пяти банках.

Евгений Печенских, менеджер продукта в группе технологических партнерств «Контура»: «Электронный обмен счетами, актами и другими документами в ЭДО тесно связан с процессом оплаты. За счет интеграции с банками формируется клиентский сценарий, который минимизирует ручной труд и делает прохождение всех этапов сделки бесшовным и максимально комфортным. Мы предлагаем не просто новую функциональность, а инструмент, который делает ежедневные бизнес‑процессы проще и надёжнее. В условиях, когда скорость и прозрачность расчетов напрямую влияют на финансовое здоровье компании, такие улучшения обеспечивают пользователям конкурентные преимущества».

Екатерина Шеремет, менеджер по развитию продукта «Диадок»: «Раньше ЭДО воспринимали как конечную станцию: подписал, сдал в архив и забыл. Но ведь бизнес обменивается актами и накладными не ради подписей, а чтобы получить доход. Сделка по-настоящему завершается только тогда, когда прошла оплата. Мы убираем разрыв между подписанием и платежом — ту самую «серую зону», где раньше часами вручную приходилось переносить реквизиты в интернет-банк и тратить время на исправление случайных ошибок».

Реквизиты, сумма и назначение платежа заполнятся автоматически исходя из информации в документе, на основе которого формируется платежка. Платеж привязан к конкретному документу — это исключает двойные оплаты и ошибки, которые могут произойти при ручном переносе данных.

Чтобы сформировать и отправить платежку в сервисе «Контур.Диадок», достаточно нажать в окне входящего документа, например, УПД — «Создать платежку». Затем выбрать банк, в котором требуется провести оплату и авторизоваться в нем. Проверить черновик платежного поручения и нажать «Отправить в банк».

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Заполненный черновик платежки появится в вашем кабинете банка, останется только подтвердить оплату. Для тех, кто использует «Контур.Банк» оплата происходит сразу из «Диадока». Отдельно переходить в банк не потребуется.

Создание платежек с помощью автозаполнения из входящего документа сокращает время на ручной ввод данных и снижает риск ошибок при оплате: не нужно держать открытыми несколько вкладок, заполнять данные вручную в разных системах и сверять их.

Этот сценарий будет особенно полезен компаниям, которые обрабатывают от 20 платежных поручений в месяц, — при таком объеме ручной ввод реквизитов становится ощутимой нагрузкой.

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