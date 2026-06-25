«Рег.решения» и Destra Legal помогут медицинскому бизнесу запускать сайты с учетом требований закона

Согласно законодательным требованиям, сайт медицинской организации должен не просто выполнять роль онлайн-витрины, а быть полноценным источником информации для пациента. На нем должны быть доступны сведения о клинике, лицензии, специалистах, оказываемых услугах, условиях получения медицинской помощи, стоимости приема и другие обязательные данные. Информация должна быть актуальной, понятной и размещаться так, чтобы пациент мог получить ее до обращения в клинику. Если сведения на сайте размещены неполно, устарели или не соответствуют фактической работе клиники, то штрафы для юрлиц могут составлять от пяти до 50 тыс. руб., а при нарушении лицензионных требований — от 100 до 200 тыс. руб.

С учетом этих требований «Рег.решения», сервис для предпринимателей от «Рег.ру» при участии юридического сервиса Destra Legal запустили услугу «Сайт под ключ» для медицинской сферы. Решение помогает клиникам и частным специалистам пройти запуск сайта системно: совместить техническую разработку, структуру пациентского пути и юридическую проработку обязательной информации, которую медицинская организация должна раскрывать на своем ресурсе. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Для небольших клиник и индивидуальных практик это особенно важно: технические, маркетинговые и правовые задачи при запуске сайта часто приходится решать отдельно. Партнерство «Рег.решений» и Destra Legal позволяет объединить эти этапы в одном процессе и снизить риск того, что сайт после запуска окажется неполным, устаревшим или не соответствующим требованиям законодательства.

Чтобы клиникам было проще поддерживать сайт в актуальном состоянии уже после запуска, компании также подготовили специальный чек-лист для медучреждений. Он помогает проверить, какие сведения и документы должны быть размещены на сайте, и может использоваться как ориентир при дальнейшем обновлении ресурса. Чек-лист доступен клиентам при подключении услуги на сайте «Рег.решений».

«Рег.решения помогают предпринимателям на разных этапах развития бизнеса и в разных отраслях: от первого выхода в онлайн до запуска решений под конкретные задачи рынка. В медицинской сфере этот подход особенно важен, потому что сайт нельзя рассматривать только как витрину услуг или инструмент привлечения заявок. Это публичный источник информации для пациентов, к которому предъявляются особые требования. Вместе с Destra Legal мы учли отраслевую специфику еще на этапе создания услуги», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решений».

«На практике риски возникают не только тогда, когда на сайте совсем нет обязательной информации, но и когда она размещена формально: лицензия указана без актуальных сведений, цены расходятся с фактическими условиями приема, данные о специалистах устарели, а документы для пациентов не соответствуют реальной модели работы клиники. В результате сайт, который должен повышать доверие, сам становится источником претензий. Поэтому юридическая проработка на этапе запуска позволяет не исправлять ошибки постфактум, а сразу выстроить ресурс так, чтобы он был удобен пациенту и безопасен для бизнеса», — сказал директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман.