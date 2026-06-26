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«Авито Реклама» запустила ретаргетинг по кликам на баннер

В «Авито Рекламе» появился ретаргетинг — инструмент, который позволяет бизнесам повторно обращаться к пользователям после первого взаимодействия с баннерами. Он доступен в рекламном кабинете «Авито» и открывает рекламодателям новый способ работы с аудиторией. Об этом CNews сообщил представитель «Авито».

Принятие решения о покупке редко происходит мгновенно. Пользователь может увидеть рекламу несколько раз, кликнуть на баннер, изучить предложение — и все равно не совершить покупку сразу.

Возвращать такую аудиторию обратно в коммуникацию с брендом помогает ретаргетинг. Инструмент системно работает на возврат и удержание пользователей. Например, показывает следующее сообщение со скидкой или напоминает о бренде в нужный момент. Также он помогает эффективнее использовать маркетинговый бюджет — не тратить его на тех, кто уже совершил целевое действие.

Инструмент можно пересекать с другими аудиториями — например, дополнительно настраивать интересы, географию или подключать другие сформированные сегменты для более точечных коммуникаций.

Ретаргетинг подходит бизнесу любого масштаба. Застройщики могут показывать специальные предложения пользователям, которые ранее видели рекламу, переходили на страницу девелопера, но не оставили заявку. Владельцы салонов красоты — напоминать об акциях аудитории, которая впервые увидела их рекламу.

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«Запуск ретаргетинга — это ответ на один из главных запросов рынка: не терять пользователя после первого контакта. Пользователь редко принимает решение с первого касания: он смотрит, сравнивает, возвращается. Новый инструмент позволяет рекламодателю сопровождать человека на каждом этапе этого пути: напоминать о себе тем, кто уже видел рекламу, создавать персональное предложение и не тратить бюджет на тех, кто уже стал клиентом», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

Подключить ретаргетинг можно в кабинете «Авито Рекламы»: инструмент доступен в разделе «Аудитории».

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