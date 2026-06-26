CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» прибавил псковским дачникам скорости

Улучшенная голосовая связь и уверенный 4G-сигнал «МегаФона» стали доступны дачникам Псковской области. К лету инженеры оператора расширили зону LTE-покрытия и укрепили сеть сразу в нескольких загородных районах.

Новые скорости мобильного интернета появились в четырех точках: в Усадище, Тинеи и Губино, а также в СНТ Чайка-1. Специалисты установили здесь дополнительные базовые станции, которые работают одновременно в нескольких диапазонах частот, благодаря чему сеть не боится перегрузок, а сигнал широко расходится по территории и сохраняет скорости до 40 Мбит/c.

«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf
«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf Цифровизация

Садоводам и огородникам стало проще решать повседневные дачные дела дистанционно, например, с помощью датчиков вести мониторинг влажности почвы и температуры в теплице, получать оповещения о заморозках, быстро определять болезней растений по фото через нейросети и приложения, вести электронные дневники посадок, заказывать семена и саженцы на маркетплейсах. Оставаться на связи с оперативными службами, вызвать экстренную помощь, позвонить председателю СНТ или помогут обновлённые звонки по технологии VoLTE — звук теперь проходит по сетям 4G, отчего соединение проходит быстрее и стабильнее, а голос слышно на порядок лучше.

«Современная дача давно вышла за рамки простого огорода — сегодня это место для полноценного отдыха, удаленной работы и загородной жизни. Именно поэтому качественный интернет необходим дачникам не меньше, чем городским жителям. Мы реагируем на этот спрос и в течение всего года планомерно усиливаем сеть в сёлах, деревнях и СНТ во всех районах Псковщины. Для нас важно, чтобы каждый клиент чувствовал привычный цифровой комфорт и надежность сети в любой точке региона», — отметил директор «МегаФона» в Псковской области Александр Долгих.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Приложение «Телега», позволявшее официально обходить блокировку Telegram, закрывается после удаления из App Store

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

Москву отключили от мобильного интернета? В Минцифры опровергают

Облака россиянам не нужны. В стране бум спроса на флешки – их скупают миллионами и тратят на них миллиарды

Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще