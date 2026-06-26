Поиск автомобиля по фото стал доступен всем пользователям BelkaCar

Функция поиска автомобиля по фотографиям, которая была запущена каршерингом BelkaCar в тестовом режиме, стала доступна всем пользователям. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Новая функция будет полезна в том случае, если возникли трудности с поиском автомобиля на местности, например на закрытых дворах, в районах с высокой плотностью застройки, или когда есть проблемы с GPS-сигналом.

Поиск помогает определить расположение автомобиля по фотографиям пользователей после предыдущей аренды. Чтобы им воспользоваться, достаточно открыть галерею с изображениями автомобиля в карточке аренды. Дополнительно можно использовать кнопку «Мигнуть» – автомобиль поморгает фарами и издаст звуковой сигнал.