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SpaceWeb запустил сервис бессерверных вычислений Serverless

Хостинг-провайдер SpaceWeb запустил Serverless — сервис автоматического деплоя приложений из GitHub и GitLab. Сервис создан для размещения приложений без управления серверной инфраструктурой. Пользователь подключает репозиторий GitHub или GitLab, выбирает проект и ветку, задает параметры сборки, после чего сервис автоматически собирает приложение и выдает ссылку на рабочую версию. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Сервис закрывает один из самых частых барьеров при запуске веб-проектов: код уже готов, но его еще нужно развернуть, настроить окружение, домен, SSL/TLS-сертификат, переменные и процесс обновления. В сервисе эти шаги собраны в одном интерфейсе. Веб-мастерам доступна конфигурация с двумя CPU, 4 ГБ RAM и 2 ГБ SSD. Решение поддерживает проекты на Static HTML/CSS/JS, Python, Node.js, Next.js, Flask и FastAPI.

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«Рынок разработки ускоряется: команды хотят проверять гипотезы и выводить продукты в продакшен за часы, а не недели. Но на практике их тормозит не код, а сама инфраструктура. Наша цель — убрать этот барьер и сделать запуск приложений таким же простым, как работа с репозиторием. Serverless — это шаг к тому, чтобы любой разработчик мог сосредоточиться на продукте, а не на настройке окружения», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Serverless продолжает развитие линейки готовых решений SpaceWeb для разработки. Ранее в каталоге VPS появились инструменты для Python- и веб-разработки, командной работы, мониторинга, управления доступами и DevOps-задач. Новый сервис дополняет эти решения на этапе деплоя: если готовые образы помогают быстрее подготовить окружение, то Serverless позволяет быстрее опубликовать проект из репозитория и обновлять его без ручной настройки серверов.

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