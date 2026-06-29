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Банк «Русский Стандарт»: средний чек за интернет в 2026 г. вырос

Банк «Русский Стандарт» узнал особенности платежей за мобильную связь и интернет у россиян. Средний чек платежа за услуги сотовых операторов в 2026 г. снизился. Об этом CNews сообщили представители АО «Банк Русский Стандарт».

В число самых популярных категорий трат россиян традиционно входят услуги операторов мобильной связи и интернет-провайдеров. Как показала статистика банка «Русский Стандарт», россияне стали оплачивать услуги сотовых операторов в 2026 г. чаще, но на более низкие средние чеки. Так, общее количество таких операций с начала 2026 г. выросло на 18% относительно аналогичного периода годом ранее. При этом средний чек за мобильную связь, напротив, снизился – до 568 руб. с 628 руб. годом ранее.

Самое большое число платежей за мобильную связь в 2026 г. было отмечено в марте, когда средний чек такой операции в онлайн-сервисах банка составлял 598 руб.

Тем временем платежи за услуги интернет-провайдеров также выросли в 2026 г. на 18% относительно аналогичного периода 2025 г. Увеличился и средний чек платежа за возможность пользоваться дома бесперебойным Wi-Fi-сигналом. В 2026 г. он составляет 825 руб., тогда как годом ранее был 805 руб.

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Лидером по количеству таких платежей за интернет с начала 2026 г. также стал март со средним чеком в 839 руб.

Методология: в рамках исследования были изучены все операции по оплате мобильной связи и Интернета в онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» с начала 2026 г. и за аналогичный период 2025 г.

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