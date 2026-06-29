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«МегаФон» подготовил связь на Камчатке к дачному сезону

Камчатским садоводам на своих участках летом 2026 г. будет комфортнее общаться в Сети. К началу сезона инженеры «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование в дачных локациях Елизовского района — микрорайоне Заречный и СНТ «Малинка». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Летом жители Елизово и Петропавловска-Камчатского проводят много времени на дачных участках. В местах, где прошла модернизация базовых станций, сосредоточены десятки садовых товариществ.

Монтаж дополнительного оборудования обеспечил более стабильный сигнал и существенно увеличил территорию, где абоненты могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами. Вместе с тем специалисты увеличили проникающую способность 4G. Высокоскоростной интернет сейчас доступен внутри капитальных зданий, на нижних этажах многоэтажек и в дачных домиках, где ранее связь могла прерываться.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Теперь абоненты «МегаФона», отправляясь за город, могут загружать фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, без задержек общаться по видеосвязи и работать удаленно как в городе, так и на своих дачных участках.

«К летнему сезону мы также улучшили связь в центральной части Петропавловска-Камчатского — модернизировали телеком-сеть на городских улицах в районе краевой библиотеки. Это крупный транспортный и культурный узел города. Летом, когда приезжают гости из других населенных пунктов края, туристы из других регионов, важно иметь доступ к быстрым онлайн-сервисам, навигации и мессенджерам в популярных локациях. Увеличенная емкость сети и устойчивое покрытие на этом участке гарантирует, что интернет будет работать стабильно даже при одновременном подключении большого числа пользователей в часы пик», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.

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