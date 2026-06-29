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МТС построила гигабитную сеть еще в 3 новых жилых комплексах Тюмени

МТС объявила о запуске сети высокоскоростного домашнего интернета в трех новых жилых комплексах Тюмени. Около 1,5 тыс. семей получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители новых комплексов «Баланс», «Квартал на Гастелло», «Республики 205», где активно развивается цифровая инфраструктура. Подключение к высокоскоростному интернету позволит тюменцам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

Жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться, работать и общаться по домашней сети wi-fi. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения.

«Сеть фиксированного интернета, которую мы строим в новых микрорайонах Тюмени, изначально рассчитана на максимальную пропускную способность и сверхскорости. Гигабит особенно оценят геймеры, любители кино и большие семьи, использующие множество устройств одновременно. Интернет служит фундаментом для «умных» систем, применяемых для видеонаблюдения и охраны, управления климатом, освещением и другими устройствами. Наша задача — обеспечить тюменцев качественным домашним интернетом, чтобы они всегда оставались на связи, отдыхали и могли оперативно решать свои повседневные задачи с помощью цифровых сервисов», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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Ранее компания обеспечила доступом к домашнему интернету более 90 новых жилых комплексов – «Машаров», «Мозаика Парк», «Дом на Большой Спасской», «Скандия Комарово парк» и многие другие.

Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Тюмени.

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