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МТС усилила связь в деревне Родина Псковского района

МТС прокачала сеть в деревне Родина Псковского района. В результате проведенных работ для более чем семи тысяч жителей населенного пункта улучшилось качество голосовой связи и мобильного интернета.

За счет установки нового телеком-оборудования МТС расширила покрытие сети LTE и обеспечила более стабильный сигнал на территории Родины. Улучшения затронули жителей частных и многоквартирных домов и новостроек, а также сотрудников аграрных и сельскохозяйственных предприятий, которые работают в Родине и её окрестностях.

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Родина – один из крупнейших населённых пунктов Псковской области, который фактически является пригородом Пскова. Здесь активно развиваются жилые кварталы, строятся новые дома, работают аграрные предприятия и научные организации. Благодаря новому телеком-оборудованию МТС для местных жителей и тех, кто ежедневно приезжает сюда на работу, стали доступны все современные цифровые сервисы: онлайн-сервисы, государственные порталы, мессенджеры.

«Мы последовательно улучшаем телеком-инфраструктуру в Псковской области. Ранее МТС установила новое оборудование в деревне Спицино на Чудском озере, улучшила покрытие в районе торговых центров Империал и ПИК-60 в столице региона. Пригороды Пскова – это активно развивающиеся территории с интенсивной застройкой. Запуск новой базовой станции в деревне Родина позволил не только повысить качество голосовой связи и мобильного интернета для жителей, но и предусмотреть дополнительный запас ёмкости сети для новых абонентов», – сказал Дмитрий Гладышев, директор МТС в Псковской области.

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