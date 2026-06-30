Launcher назвал персонализацию следующим этапом развития Smart TV

Сейлз-хаус Launcher проанализировал динамику интерфейсной рекламы Smart TV с января по май 2025 и 2026 гг. По данным компании, число рекламодателей за пределами категории видеосервисов выросло на 30% год к году. В этот сегмент входят бренды из автомобильной отрасли, электронной коммерции, FMCG, финансового сектора и девелопмента. Их бюджеты за тот же период увеличились в четыре раза. В категории онлайн-кинотеатров и видеосервисов число клиентов выросло на 25%, бюджеты увеличились в два раза. На площадках Launcher рекламные бюджеты в интерфейсной рекламе Smart TV выросли на 203%, количество кампаний увеличилось на 275%. Об этом CNews сообщили представители Launcher.

По оценке Launcher, такая динамика говорит о переходе CTV-инвентаря к более зрелому этапу развития. Интерфейсная реклама на Smart TV перестает восприниматься как экспериментальный формат для отдельных категорий и все чаще входит в регулярные медиапланы брендов. Рекламодатели начинают рассматривать большой экран как самостоятельную среду контакта с аудиторией до запуска просмотра, когда пользователь находится внутри интерфейса, выбирает сервис, контент или действие и уже удерживает внимание на экране.

По мнению экспертов компании, следующий этап роста будет связан с тем, как изменится сам Smart TV. Если раньше развитие рынка во многом определяли расширение парка устройств и рост аудитории, то в ближайшие годы большую роль начнет играть качество пользовательского опыта внутри телевизионного интерфейса. Телевизор будет становиться более персонализированным, лучше учитывать поведение зрителя, быстрее помогать с выбором контента и глубже встраиваться в домашние цифровые привычки.

Одним из ключевых направлений станет персонализация. Smart TV будет точнее работать с профилями взрослых и детей, историей просмотров, временем суток и составом аудитории у экрана. Вместо одинакового набора рекомендаций для всех пользователей интерфейс будет чаще подстраиваться под конкретный момент просмотра. Утром он cможет выводить быстрые и привычные действия, вечером предлагать фильмы или сериалы, в детском режиме ограничивать каталог и упрощать навигацию.

Еще одним направлением станет голосовое управление. Развитие «Салюта», «Алисы» и других ассистентов постепенно меняет привычную механику взаимодействия с телевизором. Пользователь будет чаще искать контент, переключать профили, открывать приложения и управлять отдельными функциями через голосовые команды. Это усилит роль Smart TV как домашней платформы, где интерфейс становится точкой входа в сервисы, развлечения и управление устройствами.

В перспективе телевизор будет лучше понимать контекст присутствия. Он сможет реагировать на появление человека у экрана, предлагать продолжить просмотр, адаптировать интерфейс под активный профиль или уходить в режим энергосбережения, когда рядом никого нет. Такие решения будут развиваться вместе с датчиками присутствия, ИИ-подбором и экосистемами умного дома.

«Развитие Smart TV связано с тем, что телевизор начинает лучше учитывать конкретный момент домашнего просмотра. Один и тот же экран используется утром и вечером, для быстрого поиска, совместного выбора контента или привычного продолжения просмотра, поэтому операционная система должна работать с разными ситуациями внутри одного интерфейса. Персонализация помогает учитывать состав аудитории у экрана, историю взаимодействия и текущую задачу пользователя. Благодаря этому большой экран быстрее подводит человека к нужному действию и становится естественной частью домашней цифровой среды», — сказал Кирилл Воробьев, основатель сейлз-хауса Launcher.