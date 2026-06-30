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МТС усилила сеть в «южных воротах» Якутии

МТС усилила покрытия LTE в поселке Беркакит в Нерюнгринском районе Якутии, известном как важнейший транспортный узел республики. После установки нового телеком-оборудования более 3,5 тыс. человек смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили в поселке дополнительное оборудование связи «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. В результате скорость мобильного интернета в Беркаките увеличилась на треть. Обновленная сеть охватывает жилые улицы и все основные социальные объекты на территории Беркакита, в том числе образовательные и медицинские учреждения, Дом культуры, спортивную площадку, магазины.

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Беркакит считается «южными воротами» Якутии, через которые проходят ключевые грузы для региона. Именно здесь начинается железнодорожный маршрут, связывающий регион с остальной страной. Обновленный мобильный интернет МТС стал также доступен на территории железнодорожной станции на Амуро-Якутской магистрали и отрезке федеральной автодороги А-360 «Лена», которая проходит через Беркакит.

«Улучшение связи в Беркаките – еще один шаг к повышению цифрового комфорта в регионе. Для нас развитие сети в таких стратегически важных точках – одно из приоритетных направлений. Например, ранее мы усилили покрытие и увеличили скорость интернета в поселке Пеледуй, который играет ключевую роль в навигации по реке Лена и логистике северного завоза грузов, а также в крупном транспортном узле Якутии – городе Томмот. Для жителей, сотрудников транспортных и логистических предприятий это означает более стабильную связь, возможность эффективно работать, пользоваться цифровыми сервисами, банковскими приложениями и оставаться на связи с близкими», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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