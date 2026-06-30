NGR Softlab расширила возможности PAM Infrascope для работы с веб-приложениями, Kubernetes и RDP-сессиями

Компания NGR Softlab выпустила новую версию платформы управления привилегированным доступом Infrascope 26.1. В обновлении разработчик сосредоточился на развитии контролируемого доступа к веб-приложениям, расширении возможностей работы с Kubernetes и совершенствовании инструментов контроля RDP-сессий. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Одним из ключевых направлений развития Infrascope 26.1 стало расширение возможностей безопасного доступа к веб-приложениям. Новые функции позволяют организациям предоставлять сотрудникам и подрядчикам доступ к корпоративным веб-системам без передачи учетных данных и с сохранением полного контроля над действиями пользователей. Это включает автоматическую подстановку учетных данных, в том числе динамических паролей, а также поддержку политик URL-фильтрации, ограничивающих навигацию пользователей только разрешенными ресурсами. Такой подход помогает снизить риски компрометации учетных записей и повысить уровень защищенности критически важных ресурсов.

Важным изменением стало появление в HTTP-прокси расширенной поддержки работы с Kubernetes через контроль запросов kubectl. Это позволяет организовать централизованный контроль и аудит обращений к кластерам через единую защищенную точку входа, настройку политик для точного управления командами и логирования всех запросов, идущих через kubectl, а кроме того, дает возможность в дальнейшем проводить аудит по данным логам.

Существенное развитие получили возможности контроля и аудита привилегированного доступа. В состав платформы вошел новый RDP Proxy с поддержкой записи и воспроизведения видео RDP-сессий через веб-интерфейс, включая поиск по содержимому записей с помощью OCR, что упрощает расследование инцидентов и проведение аудита действий пользователей.

В версии 26.1 также реализована поддержка аутентификации по протоколу Kerberos. Теперь пользователи домена Active Directory могут аутентифицироваться в Infrascope автоматически под своей учетной записью Windows, без ручного ввода логина и пароля. Это сокращает время входа, уменьшает риск фишинга и упрощает централизованное управление доступом. Поддержка Kerberos стала важным этапом дальнейшего расширения возможностей единой аутентификации в продукте.

Отдельное внимание разработчик уделил механизмам поведенческой аналитики UEBA. В новой версии обновлены профили анализа поведения пользователей и добавлены модели, построенные с использованием собственной технологии DivergentGPT. Это позволило повысить точность выявления аномалий и сократить количество ложных срабатываний при мониторинге действий привилегированных пользователей.

«При разработке версии 26.1 мы сфокусировались на развитии Infrascope как единой платформы для управления привилегированным доступом в современных корпоративных инфраструктурах. Организации всё активнее используют веб-приложения, Kubernetes и гибридные среды, поэтому для нас важно обеспечить единый и управляемый подход к контролю доступа и действиям пользователей на уровне всего ИТ-ландшафта. Новая версия Infrascope помогает компаниям решать эти задачи без усложнения эксплуатации и усиливает безопасность работы с привилегированными ресурсами», – сказал Дмитрий Симак, менеджер по продукту PAM Infrascope.