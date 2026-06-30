Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС». Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек по всей стране. «Мой МТС» позволяет задействовать и другие удобные способы оплаты покупок в Китае: через приложение доступно пополнение кошельков основных местных платежных систем. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи.

МТС предоставила пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки в Китае по QR-коду. QR является основным способом безналичного расчета в стране, он практически полностью заменил все остальные способы расчета, в том числе и наличными.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в китайские юани. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции – 100 руб., максимальная – 70 тыс. руб. Платежи до 5 тыс. руб. проходят без SMS-подтверждения, то есть покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

«С запуском прямых рейсов из Казани, «безвизовый» Китай стал одним из самых популярных туристических направлений у татарстанцев. Однако в стране не везде принимают наличные и иностранные банковские карты, а в некоторых местах, особенно в небольших кафе, на парковках или в автоматах самообслуживания QR – единственный способ оплаты. Теперь путешествуя по Китаю, россияне смогут везде свободно расплачиваться по QR-коду через приложение Мой МТС со своих банковских карт», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету. География сервиса уже охватывает более 10 стран, включая главные туристические направления – Турцию, Египет и Вьетнам. Также в «Мой МТС» доступны быстрые переводы на кошельки ведущих платежных систем Китая, которые значительно упрощают туристам нахождение в стране.