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Wildberries будет уведомлять продавцов о наиболее существенных изменениях оферты за 45 дней

Wildberries (входит в группу RWB) улучшила условия работы для партнеров на маркетплейсе, увеличив срок предварительного уведомления продавцов о наиболее существенных изменениях оферты до 45 дней. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Новый порядок уведомления заработает еще до вступления в силу соответствующих положений закона о платформенной экономике. Решение стало логичным продолжением ранее принятых компанией добровольных обязательств в рамках Меморандума о добросовестных практиках. Теперь компания закрепила это в оферте.

Увеличение срока уведомления даст предпринимателям больше времени для оценки влияния изменений на свою деятельность, адаптирования бизнес-процессов, корректировки операционной модели и юнит-экономики.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Наша задача — сделать взаимодействие с платформой максимально предсказуемым для предпринимателей. Мы рассматриваем увеличение срока уведомления как инструмент повышения качества взаимодействия с продавцами. Дополнительные 45 дней дают продавцам возможность заранее оценить влияние изменений на свою деятельность, скорректировать бизнес-процессы и избежать необходимости принимать решения в сжатые сроки», — отметила директор департамента по клиентскому опыту и сервису RWB Анна Аверина.

45-дневный срок будет применяться к наиболее значимым изменениям условий сотрудничества, которые могут повлиять на деятельность продавцов. В частности, речь идет об изменениях, связанных с финансовыми условиями работы на платформе, размером и порядком расчета комиссий и тарифов на основные услуги, правилами логистики и хранения товаров. Решение является частью последовательной работы компании по развитию прозрачных механизмов взаимодействия с предпринимателями и совершенствованию условий ведения бизнеса на платформе.

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