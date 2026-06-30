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Wildberries запускает проверку IMEI дорогих смартфонов во всех ПВЗ России

Wildberries (входит в группу RWB) расширяет систему защиты покупателей и продавцов электроники. С 1 июля 2026 г. во всех пунктах выдачи заказов Wildberries в России станет доступна проверка IMEI смартфонов Apple и Samsung стоимостью от 40 тыс. руб. при получении заказа по запросу покупателя. Об этом CNews сообщили представители RWB.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный 15-значный идентификационный номер смартфона. Он присваивается каждому устройству производителем и позволяет однозначно идентифицировать его. Сверка IMEI помогает убедиться, что покупателю выдают именно тот смартфон, который был оформлен в заказе, а также служит дополнительной мерой защиты от возможной подмены устройства.

При получении заказа покупатель сможет попросить менеджера ПВЗ сверить IMEI на упаковке либо дополнительно проверить его на включенном устройстве без активации смартфона. Если идентификаторы не совпадут, покупатель сможет отказаться от товара непосредственно в пункте выдачи независимо от того, была вскрыта упаковка или нет.

Кроме того, проверка IMEI станет обязательной при возврате смартфонов.

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«Мы продолжаем развивать комплексную систему защиты покупателей и продавцов электроники на платформе. Проверка IMEI уже доказала свою эффективность. Перед масштабированием решения мы протестировали сервис в 2 тыс. пунктов выдачи заказов, где было проверено более 3,7 тыс. смартфонов. Уверены, что такой запуск позволит сделать процесс покупки дорогостоящей техники на платформе еще более прозрачным и безопасным», — отметила директор департамента по клиентскому опыту и сервису RWB Анна Аверина.

Wildberries последовательно развивает инструменты контроля за оборотом электроники на платформе. Ранее компания ввела обязательное указание IMEI для всех смартфонов, реализуемых через маркетплейс, а также проверку идентификаторов на этапе приемки поставок. Новый этап расширяет систему контроля и охватывает весь путь устройства — от поступления на площадку до получения заказа покупателем.

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