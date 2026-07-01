«Авито Подработка»: самые высокие вознаграждения за смену в первой половине 2026 года предлагали администраторам

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за январь–июнь 2026 г. и выяснили, в каких направлениях исполнители могли рассчитывать на самые высокие вознаграждения за одну смену. Лидером рейтинга стала подработка администратором: в среднем за смену исполнителям предлагали 6,58 тыс. руб. Такие позиции предполагают координацию процессов и решение организационных задач, поэтому заказчики нередко готовы предлагать повышенное вознаграждение за быстрый выход на смену. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте — комплектовщики, которым предлагали порядка 6,42 тыс. руб. за смену. Третью строчку заняли диспетчеры — они могли рассчитывать в среднем на 6,37 тыс. руб. за смену. В целом значительную часть рейтинга заняли позиции, связанные с логистикой и организацией операционных процессов: помимо комплектовщиков и диспетчеров в топ-5 вошли сотрудники склада. Высокий спрос на таких исполнителей связан с необходимостью поддерживать бесперебойную работу цепочек поставок, складской инфраструктуры и процессов обработки заказов.

Если рассматривать профессиональные группы, то самые высокие вознаграждения в I полугодии 2026 г. предлагали исполнителям на административных позициях — в среднем 6,39 тыс. руб.за смену. На втором месте оказались строители и ремонтники, где исполнителям в среднем предлагали 6,37 тыс. руб. за смену.

«Наиболее высокие вознаграждения за смену сегодня сосредоточены в сегментах, где нужны управление операционными потоками и процессами, главным образом, в логистике, общепите, администрировании. Именно в этих сферах фиксируется устойчивый спрос на привлечение исполнителей под конкретные задачи. При этом растет и интерес к подработке — на административных позициях он увеличился за год на 74%, а на складских — на 35%. Подобная динамика говорит о том, что для исполнителей подработка все чаще выступает не эпизодической мерой, а полноценным инструментом для дополнительного дохода и формирования удобного графика.», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».