Единый маркетплейс «М.видео» будет развиваться под одноименным брендом: компания полностью объединяет онлайн-каналы «М.видео» и «Эльдорадо»

«М.видео» объявляет о следующем этапе развития собственной платформы омниканального маркетплейса. С 1 июля 2026 г. сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» объединяются с онлайн-платформой «М.видео». Теперь ключевыми цифровыми каналами продаж компании становятся сайт и мобильное приложение «М.видео», на базе которых продолжится развитие единого маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Генеральный директор «М.видео» Владислав Бакальчук: «Мы последовательно развиваем «М.видео» как единую мультикатегорийную технологическую платформу, объединяющую широкий ассортимент товаров, цифровые сервисы и партнерскую экосистему. Консолидация онлайн-каналов позволяет сосредоточить ресурсы на развитии маркетплейса на базе сильного бренда «М.видео». При этом бренд «Эльдорадо» сохраняет свою роль в нашей экосистеме: онлайн-инфраструктура бренда будет использоваться для тестирования новых решений и сервисов, которые в дальнейшем могут масштабироваться на всю платформу».

Объединение онлайн-каналов позволит сосредоточить развитие ассортимента, цифровых сервисов, технологий и клиентского опыта на одной платформе, ускорить запуск новых функций, повысить эффективность работы с партнерами и расширить возможности для покупателей.

При этом розничные магазины «Эльдорадо» продолжат работать в обычном режиме, сохраняя привычный уровень сервиса и ассортимент. Для клиентов также остается доступным личный кабинет «Эльдорадо», где сохранены истории покупок, текущие заказы и их статусы. Единая программа лояльности компании «М.Клуб» продолжит действовать без изменений.

В дальнейшем онлайн-каналы бренда «Эльдорадо» планируется использовать как площадку для тестирования новых цифровых сервисов и пилотных e-commerce проектов.

С 1 июля 2026 г. пользователи сайта и мобильного приложения «Эльдорадо» автоматически переадресовываются на платформу «М.видео», где представлен расширенный ассортимент товаров, предложения партнеров маркетплейса, сервисы доставки, установки и настройки техники, а также единая программа лояльности и другие цифровые сервисы компании.