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К разгару летнего сезона на Байкале ускорили 4G

Путешественники, местные жители, транзитные водители и их пассажиры теперь смогут быстрее загружать необходимые цифровые сервисы на своих смартфонах. Инженеры «МегаФона» в рамках подготовки к туристическому сезону провели работы по увеличению скорости и надежности мобильного интернета на южном побережье Байкала. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Юг Байкала – это самая популярная и доступная туристическая локация озера, которая славится горными хребтами Хамар-Дабана, исторической Кругобайкальской железной дорогой и живописными панорамами побережья. Чтобы жителям региона и путешественникам, приезжающим из разных уголков страны, было комфортно пользоваться цифровыми сервисами, техническая служба «МегаФона» модернизировала инфраструктуру связи. Работы прошли в Байкальске, Слюдянке, Култуке и Ангасолке.

«Суммарно с начала года в этих четырех городах и поселках объем голосовых звонков увеличился на 12%, а передачи интернет-данных – на 5%. Летом мы ожидаем еще большую динамику роста трафика, поэтому приняли решение усилить телеком-инфраструктуру и добавить мощностей базовым станциям», – сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

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На оборудовании частоты прежнего поколения перевели в современный стандарт и включили дополнительные диапазоны LTE. Это позволило улучшить качество связи и надежность сети, а также увеличить скорости загрузки.

Теперь туристы могут без зависаний делиться впечатлениями в соцсетях и звонить близким в другие города, а местные жители – удаленно работать, делать покупки на маркетплейсах, пользоваться онлайн-банкингом и госуслугами, быстрее скачивать файлы и смотреть с телефона видео в высоком разрешении. Улучшения в работе сети могут почувствовать и абоненты, проезжающие мимо по федеральной трассе и железной дороге.

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