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Минцифры: абитуриенты подали почти миллион заявлений в вузы на «Госуслугах»

Выпускники школ получили аттестаты и активно готовятся к поступлению в вузы. На «Госуслугах» создано или отредактировано уже свыше 900 тыс. заявлений. Это более чем на треть больше, чем за аналогичный период в 2025 г. В три раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Ежедневно к нему обращаются до 250 тыс. раз. Суммарно за все время им воспользовалось более 4,7 млн пользователей.

Куда чаще подают заявления: бакалавриат и специалитет — 86%; магистратура — 12%; аспирантура — 2%.

В какие регионы чаще поступают: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан, Новосибирская область.

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Сколько вузов можно указать в заявлении: те, кто подает заявление на бакалавриат, базовое высшее и специалитет, могут выбрать в заявлении до пяти вузов и до пяти направлений в каждом из них. Ограничений по количеству вузов при поступлении в магистратуру, на специализированное высшее и в аспирантуру нет.

«Поступление в вуз онлайн» и «Подбор вуза» — сервисы, входящие в жизненную ситуацию по поступлению в вуз на «Госуслугах». Они помогают абитуриентам пройти путь от выбора вуза до зачисления без лишнего стресса и очных визитов в учебные заведения.

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