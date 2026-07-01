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МТС ускорила мобильный интернет в «сахалинском Стоунхендже»

Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Сокол Долинского района Сахалинской области. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета здесь выросла на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили дополнительное телеком-оборудование в районе железнодорожной станции Сокол, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на всей территории села. Так, улучшенное качество сети затронуло жилые районы и объекты промышленности и инфраструктуры – Соколовский молокозавод, городской парк и Дом культуры. Благодаря техническим улучшениям более трех тысяч местных жителей теперь могут использовать современные цифровые сервисы МТС и технологию VoLTE.

Сокол – место с уникальной историей. Еще в эпоху палеолита на этой территории жили люди — археологи обнаружили вблизи села древние жилища, возраст которых достигает 16 тысяч лет. Кроме того, ученые нашли здесь палеобсерваторию древних айнов — систему земляных насыпей, похожих на британский Стоунхендж. Во времена японского губернаторства Карафуто это село назвалось Отани, а в 1947 г. получило современное название Сокол.

«Мы непрерывно ведем работы по улучшению качества сети и развиваем инфраструктуру во всех районах Сахалинской области. Благодаря своевременной модернизации, жители даже самых небольших сел островного региона могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Кроме того, надежная телеком-инфраструктура становится базой для развития современных цифровых сервисов и вносит важный вклад в развитие туристического потенциала региона. Поэтому мы непрерывно совершенствуем сеть в местах притяжения туристов – на острове Монерон, в бухте Тихая, на Янтарном пляже и в других популярных локациях», —- сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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