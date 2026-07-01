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В крупных и курортных городах аренда квартир посуточно в 1,5-2 раза дешевле отелей — «Домклик»

Во многих крупных и туристических городах краткосрочная аренда остается доступной альтернативой гостиницам и отелям. Это вновь подтвердил Аналитический центр «Домклик». Наибольшая экономия отмечается в курортных городах с высокими гостиничными тарифами – там разница может достигать 140%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В период летних отпусков 2026 г. «Домклик» провел сравнительное исследование рынка краткосрочной аренды. Аналитики сопоставили стоимость посуточной аренды квартир на основе статистики платформы «Домклик24» с ценами на стандартные номера в трехзвездочных отелях. География исследования охватила популярные курорты и крупные региональные центры, а период анализа – июнь 2026 г.

Летом 2026 г. медианная ставка краткосрочной аренды в городах-миллионниках и курортных городах составляет 5,8 тыс. руб. против 9,1 тыс. руб. – в гостинице или отеле три звезды. Таким образом проживание в посуточной квартире обойдется почти на 57% или на 3,3 тыс. руб. дешевле.

Самая существенная разница в стоимости проживания зафиксирована в курортных городах. Лидером стал Зеленоградск – один из туристических центров Калининградской области: размещение в гостинице в среднем дороже посуточной аренды в 2,4 раза. Если квартиру в высокий сезон можно снять за 6,5 тыс. руб. в сутки, то номер в отеле обойдется в 15,6 тыс. руб.

Похожая ситуация отмечается и в курортах Краснодарского края. В Сочи посуточная аренда также значительно доступнее, чем проживание в гостинице или отеле: разница в цене превышает 8 тыс. руб. за ночь (6,2 тыс. руб. за аренду квартиры против 14,3 тыс. руб. за отель). В Геленджике пребывание в гостинице обойдётся в 2,2 раза: аренда квартиры на короткий срок стоит 5,8 тыс. руб. за ночь, а отель – 13 тыс. руб.

В Кисловодске гостиницы дороже почти в два раза. Наряду с Зеленоградском (6,5 тыс. руб.) и Сочи (6,2 тыс. руб.) Кисловодск вошел в топ-3 по наиболее высоким ставкам на посуточную аренду среди курортов – 6,0 тыс. руб. в сутки.

Наиболее скромная разница среди курортных городов в этот раз фиксируется в Ялте: 5,2 тыс. руб. за аренду против 8,6 тыс. руб. за отель.

Миллионники и региональные столицы: посуточная аренда выгоднее на 60–80%

Среди столиц субъектов Российской Федерации наибольший ценовой разрыв наблюдается в Петропавловске-Камчатском, Петрозаводске и Калининграде. В этих городах гостиница обходится как минимум вдвое дороже посуточной аренды.

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В крупнейших городах России посуточная аренда также выгоднее отелей. В Нижнем Новгороде, Уфе, Москве, Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге размещение в гостинице три звезды дороже в 1,6-1,8 раз.

В Москве аренда квартиры обойдется в среднем около 5,0 тыс. руб. за ночь, тогда как номер в отеле – в 8,8 тыс. руб. Экономия при выборе аренды составляет 3,8 тыс. руб. в сутки.

В Санкт-Петербурге – одном из наиболее популярных у туристов городе – разница составляет 1,6 раза или 3,2 тыс. руб. (5,3 тыс. руб. за квартиру против 8,5 тыс. руб. за отель). Этим летом в Северной столице наблюдается сравнительно невысокая разница в стоимости проживания в посуточной квартире и гостинице по сравнению с другими туристическими городами.

Во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Рязани гостиницы дороже в 1,7 раза. В этих городах экономия на аренде может составить от 2,3 тыс. руб. (Рязань) до 3,8 тыс. руб. (Владивосток).

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Самый небольшой разрыв между стоимостью аренды и отеля зафиксирован в Туле – всего 1,4 раза. Медианная аренда квартиры здесь стоит 4,4 тыс. руб., а размещение в гостинице – 6,2 тыс. руб., т.е. экономия составляет 1,8 тыс. руб. в сутки. В Великом Новгороде и Ярославле, гостиницы дороже в 1,5-1,6 раза.

Как считали. Аналитический центр «Домклик» сравнил стоимость посуточной аренды в курортных городах и региональных центрах, используя данные витрины «Домклик24» за июнь 2026 г. Эксперты не учитывали квартиры на окраинах городов с плохим ремонтом и транспортной доступностью. Для гостиниц они использовали собственные расчеты на основе открытых данных по стоимости размещения в гостинице три звезды комфорт-класса летом 2026 г. Полученные данные аналитики сравнили и на их основе вычислили разницу в стоимости между размещением в гостинице и посуточной арендой. Итоговый список городов был ранжирован от наибольшей разницы в стоимости между посуточной квартирой и арендой – к наименьшей.

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