CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce
|

В «СберБизнес» заработал ИИ-аналитик для продавцов

Аналитика для селлеров на маркетплейсах стала умнее. ИИ-аналитик на базе нейросетевой модели «ГигаЧат» дополнил отраслевое решение для селлеров в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

ИИ-помощник собирает всю информацию из кабинета селлера и анализирует её. Он консультирует по 110 темам: продажи, реклама, прибыль и многое другое. Владеет разными методами анализа, включая ABC/XYZ. Достаточно спросить в чате «СберБизнес»: какие товары приносят прибыль, а какие убыточны, как изменились продажи за прошедший месяц, какая реклама самая эффективная и так далее. Ассистент ответит в формате, который выберет пользователь: аналитическая записка или таблица.

На обработку запроса уйдёт всего полминуты — аналогичное действие в BI-системе или Excel займёт 5–15 минут. А главное, ИИ-помощнику неважно, сколько у вас товаров — 50 или 5 тыс.. На скорость ответа это не влияет, ведь сервис умеет работать с большими объёмами данных, с несколькими площадками и пользователями одновременно.

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?
Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу? Импортонезависимость

В ближайшее время умный аналитик выйдет на новый уровень: он перестанет ждать вопросов от пользователя и начнёт самостоятельно мониторить состояние бизнеса в фоновом режиме. ИИ-аналитик также доступен для клиентов «Сбер2B» Онлайн-продажи (ранее inSales) – компанию бизнес-группы «Сбер2B». Кроме того, у «Сбера» есть специальные условия обслуживания селлеров.

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Тысячи товаров, разные площадки, что-то продаётся лучше, что-то хуже, одна реклама работает, другая нет — качественная аналитика нужна селлеру каждый день. В 2024 г. мы создали отраслевое решение для селлеров, чтобы помочь им управлять продажами. А сейчас встроили в него искусственный интеллект — умного аналитика, который быстро обрабатывает большие массивы данных. Он разложит всё по полочкам и даст рекомендации. Задаёте вопрос — получаете ответ в чате «СберБизнес». Конечно, это только начало — мы продолжим развивать нашего ИИ-помощника селлера новыми функциями, чтобы предприниматели могли экономить ещё больше времени».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава ЦРУ сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

Эксперты сравнили функциональность российских социальных сетей, победил «Вконтакте»

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

Это ваши проблемы. Wildberries разом отказала всем продавцам в компенсации ущерба из-за ударов БПЛА

Легендарный российский ритейлер электроники без предупреждения закрыл свои сайт и приложения. Судьба розничных магазинов под вопросом

Wildberries купил огромную онлайн-аптеку с сетью по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще