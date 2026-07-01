Внутренний туризм разогнал спрос на товары для активного отдыха

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и ГК «Деловые Линии» проанализировали спрос на доставку товаров для туризма и активного отдыха. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В ГК «Деловые Линии» рассказали, что за январь–май 2026 года объемы перевозок товаров, реализованных на маркетплейсах, заметно обогнали прошлогодние показатели. Активнее всего росли заказы рыболовных принадлежностей — их поток увеличился на 132%. Доставка лодок выросла на 47%, спортивного инвентаря — на 42%, а лодочных моторов — на 16%.

«Всплеск интереса к лодочным моторам пришёлся на март в связи с подготовкой к открытию сезона навигации, а рыболовных товаров — на февраль, в преддверии 23 Февраля. Исключение — спорттовары: спрос на них в апреле–мае вырос на 57% относительно января–марта 2026 года», — сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

Среди самых активных городов-получателей представители «Деловых Линий» назвали Санкт-Петербург — он показал прирост 44% по сравнению с 2025 г., Москву — 49%, Краснодар — 54%, Новосибирск — 17%, Ростов-на-Дону — 88%. Положительная динамика наблюдается не только со стороны получателей, но и со стороны отправителей. Так, из Армавира грузы стали отправлять в 5,5 раза чаще по сравнению с 2025 г., прирост объемов отправок из Зеленограда составил 63%, а из Екатеринбурга — 23%.

Рост интереса к товарам для активного отдыха отражается и в данных рынка электронной коммерции. По информации «ЮKassa», с 1 марта по 31 мая 2026 г. количество покупок одежды для активного отдыха и спорта выросло на 11%, а обороты профильных интернет-магазинов — на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек не изменился и составил 11,26 тыс. руб.

Оживление рынка подтверждают и в федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит». По ее оценкам, объем перевозок товаров для активного отдыха увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Прирост перевозок мототехники в 2026 году к предыдущему году составил 40%.

«Мы наблюдаем заметные изменения в структуре спроса на товары для активного отдыха. Во многом это связано с развитием внутреннего туризма в России. Все больше людей выбирают путешествия внутри страны, что способствует росту спроса на товары для рыбалки, кемпинга, водного отдыха, мототехнику и другую продукцию, связанную с активным времяпрепровождением», — сказал Алексей Шпикельман, генеральный директор федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит».

По данным компании «Байт Транзит», в топ-5 городов-отправителей вошли Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Алматы, Омск. Чаще всего товары для активного отдыха и спорта в январе–мае 2026 г. отправлялись в Иркутск, Ангарск, Екатеринбург, Москву и Новосибирск.

Дополнительный импульс рынку придает интернет-торговля, отмечают логисты. Мелкие товары люди привыкли заказывать на маркетплейсах, а за крупными покупками — лодками, мототехникой и серьезным оборудованием — по-прежнему идут в специализированные интернет-магазины.