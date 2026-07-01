CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries запустила биржу карточек товаров для продавцов

Wildberries (входит в группу RWB) запускает тестирование нового сервиса для продавцов — «Биржу карточек товаров». С его помощью российские продавцы смогут покупать и продавать карточки товаров с сохранением накопленных показателей: рейтинга, отзывов и товарных остатков. Об этом CNews сообщили представители RWB.

На первом этапе сервис доступен части российских продавцов. В дальнейшем функционал будет поэтапно открыт для всех партнеров маркетплейса в стране.

Биржа позволяет продавцам размещать объявления о продаже карточек товаров, а заинтересованным покупателям — приобретать их и переносить в свой личный кабинет без необходимости самостоятельно искать владельца карточки и договариваться о сделке.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

Для продавцов новый сервис становится дополнительным способом монетизации собственного бизнеса. Они могут продать не только товарные остатки, но и саму карточку, в развитие которой были вложены время и ресурсы: оформление, продвижение и работа с отзывами покупателей.

Перед публикацией объявления карточка проходит обязательную модерацию, а перед переносом система маркетплейса дополнительно проверяет наличие товарных остатков. Сделка подтверждается обеими сторонами через СМС-код или через пуш-уведомление в личном кабинете и сопровождается договором купли-продажи. При этом стоимость карточек и остатков покупатель и продавец оплачивают напрямую друг другу, а через Wildberries оплачивается только услуга подготовки и переноса карточки между личными кабинетами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава ЦРУ сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

Эксперты сравнили функциональность российских социальных сетей, победил «Вконтакте»

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

Это ваши проблемы. Wildberries разом отказала всем продавцам в компенсации ущерба из-за ударов БПЛА

Легендарный российский ритейлер электроники без предупреждения закрыл свои сайт и приложения. Судьба розничных магазинов под вопросом

Wildberries купил огромную онлайн-аптеку с сетью по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще