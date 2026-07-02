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«Авито Товары» и «Авито Реклама»: родители тратят на детские товары в среднем 11 тысяч рублей в месяц

Эксперты «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян*, чтобы узнать, как жители страны покупают детские товары, какие категории наиболее востребованы и сколько они тратят в месяц. Исследование показало, что у 56% россиян есть дети, при этом у 27% — дети разного возраста. Согласно результатам опроса, частота покупок детских товаров у российских семей распределяется достаточно равномерно, однако значительная доля приходится на редкие покупки. Так, 34% респондентов с детьми покупают детские товары реже одного раза в месяц. При этом столько же опрошенных совершают покупки несколько раз в неделю, а еще 32% — два–три раза в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

За последние полгода респонденты с детьми чаще всего покупали одежду и обувь — об этом сообщили 61%. Также востребованы игрушки (37%), а книги и развивающие материалы и товары для творчества и хобби выбирают по 31% респондентов, школьные принадлежности — 30%. Это показывает, что родители совмещают регулярные базовые покупки с товарами для развития и досуга детей.

По данным «Авито Товаров», во II квартале 2026 г/ продажи детских товаров на ресейле выросли на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, продажи детских колясок на ресейле выросли на 16%, а школьных товаров — на 11%. Игрушки же стали покупать на 14% чаще год к году. Рынок ресейла остается востребованным в сегменте детских товаров: пользователи все чаще рассматривают его как удобный способ купить нужные вещи по более доступной цене, особенно в категориях с регулярным обновлением потребностей.

Основным каналом покупки детских товаров остаются онлайн-площадки — их выбирают 56% россиян с детьми. На втором месте находятся крупные торговые сети (46%), далее — специализированные детские магазины (29%). При этом 14% респондентов совершают покупки на Авито и других площадках объявлений, что подтверждает значимость классифайдов в категории детских товаров.

В среднем россияне тратят на детские товары 11 тыс. руб. в месяц. Однако 28% хотят уложиться в диапазон от 3 до 7 тыс. руб., 22% — от 7 до 15 тыс. руб., а 19% готовы потратить до 3 тыс. руб. Более высокие расходы (свыше 15 тыс. руб. в месяц) характерны для 17% респондентов.

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Онлайн-реклама оказывает влияние на решение о покупке детских товаров для большинства родителей. Так, 61% россиян с детьми отмечают, что реклама так или иначе влияет на их выбор: 9% считают ее одним из ключевых факторов, 23% учитывают, но принимают окончательное решение по другим параметрам, а 28% иногда обращают внимание на рекламные предложения.

Среди тех, на чье решение влияет онлайн-реклама, площадки электронной коммерции называют 13% россиян. Это примерно каждый десятый опрошенный, который отмечает, что именно на таких платформах чаще всего видит релевантные предложения.

* Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет

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