Группа «Полипластик» обеспечила ВКС более 5000 сотрудников в трех странах

После ухода иностранного вендора группе «Полипластик» удалось без особых сложностей в короткий срок перевести сотрудников на «Контур.Толк», обеспечив тем самым непрерывный производственный процесс. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Группа Полипластик – один из производителей полимерных труб в России, в ней более 8000 сотрудников, заводы расположены от Москвы до Владивостока. В составе группы также учебные центры, торговые дома, НИИ и проектные институты, производственные площадки в России, Беларуси и Казахстане.

Когда прежний сервис видеосвязи стал недоступен, потребовалось в сжатые сроки подобрать альтернативное решение и обеспечить перевод сотрудников на новую платформу без ухудшения качества коммуникации. Основными критериями при выборе решения, кроме отечественного производителя, были стабильность связи под реальной нагрузкой, простой и понятный интерфейс и адекватная стоимость сервиса.

Компания «Полицифра» (ИТ-интегратор «Группы Полипластик») протестировала несколько платформ. Не все из представленных на рынке ВКС-сервисов выдерживали нагрузку: лицензии продавались, а стабильная работа не обеспечивалась. «Контур.Толк» показал стабильность – это и стало решающим фактором.

Борис Пололин, начальник управления технической поддержки компании «Полицифра»: «Процесс внедрения «Контур.Толка» прошел без существенных сложностей. Использование облачной версии обеспечило плавный и прозрачный переход как с инженерной точки зрения, так и с позиции конечных пользователей. Для запуска хватило простой инструкции – без массовых обучений, обязательных вебинаров, длительных демо. Мы не столкнулись с сопротивлением со стороны пользователей при переходе на новый сервис. Адаптация прошла спокойно и даже быстрее, чем предполагалось».

Сегодня в «Контур.Толке» зарегистрированы административный и инженерный персонал, руководители подразделений, HR, аналитики. Платформа закрывает ключевые сценарии коммуникаций: регулярные планерки и летучки, проектные встречи и стратегические сессии, онлайн-лекции в учебных центрах, внутренние мероприятия и праздники, мозговые штурмы и презентации.