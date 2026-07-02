«МегаФон» усилил 4G в Сосновоборске

Жители Сосновоборска Красноярского края получили улучшенную связь «МегаФона» после запуска дополнительного телеком-оборудования в 8-м микрорайоне. Новая базовая станция поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Позитивные изменения почувствовали абоненты в жилых домах, образовательных, медицинских и спортивных учреждениях, магазинах, аптеках, кафе, на остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры.

«Высокая плотность населения и архитектурные особенности многоэтажек ставят перед нами сложную задачу по предоставлению качественных услуг связи. Чтобы удовлетворить потребность жителей в быстром мобильном интернете и обеспечить равномерное проникновение сигнала на всех этажах, мы комбинируем стандарты и частоты. Для густонаселенных локаций используем высокочастотный спектр. Он имеет оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета. Среднечастотный задействуется для уверенного покрытия и стабильного приема сигнала внутри зданий», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Развитие телеком-инфраструктуры в Сосновоборске расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 71% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатели выросли на 14%.