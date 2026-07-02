МТС обеспечила цифровой инфраструктурой гостей и участников музыкального фестиваля «Степь»

МТС полностью обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом гостей и участников музыкального фестиваля «Степь», который состоится 3 и 4 июля 2026 г. вблизи села Александровка Читинского округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС развернула мобильную базовую станцию и обеспечила цифровое покрытие территории предстоящего музыкального фестиваля: большой и малой концертных площадок, а также зон интерактивных мероприятий, гастрономических площадок, фотозонах, ярмарке и фуд-корте. Благодаря мобильному телеком-оборудованию МТС участники фестиваля, несмотря на удаленность места проведения мероприятия, могут оставаться на связи в течение всех дней, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами на комфортных интернет-скоростях.

«Музыкальный фестиваль «Cтепь» – значимое мероприятие, которое впервые пройдет в Забайкалье. Масштаб события предполагает большое количество участников и гостей фестиваля из других регионов, для которых важно всегда оставаться на связи. Поэтому мы подготовились к приему гостей и разработали специальное техническое решение для этой локации, расположенной вдали от стационарных объектов связи. Мобильная базовая станция и развернутая сетевая инфраструктура обеспечат на дни проведения фестиваля качественную голосовую связь и мобильный интернет», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.