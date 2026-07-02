Приложение «Яндекса» для людей с особенностями слуха теперь распознает речь офлайн

«Яндекс» представил масштабное обновление «Разговора» — приложения, которое помогает в общении людям с особенностями слуха и речи. Теперь распознавание речи доступно даже без подключения к интернету, а к функциям приложения добавились новые: режим «Монолог» для непрерывной расшифровки речи, поиск по ключевым словам, упорядочивание сохраненных диалогов и др. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В основе «Разговора» лежит искусственный интеллект — технологии распознавания и синтеза речи «Яндекса».

Распознавание речи офлайн

Обновленное приложение научилось распознавать речь без подключения к интернету. Теперь глухие и слабослышащие люди смогут общаться с окружающими, даже если подключение к интернету пропадет — например, в случае технических сбоев или во время поездки за город.

Режимы распознавания речи

Теперь в «Разговоре» есть два режима: «Диалог» для общения с собеседником и «Монолог» для непрерывного распознавания речи. «Диалог» отображает беседу на экране как обмен сообщениями, а «Монолог» непрерывно преобразует речь в текст — это пригодится, например, на лекции в университете, рабочем совещании, или конференции. Ограничений по числу символов нет — при включенном экране смартфона «Разговор» запишет всю речь говорящего целиком. После окончания расшифровки ее можно сохранить, скачать в формате PDF и поделиться с коллегами или близкими. Кроме того, в обновленной версии приложение научилось распознавать и синтезировать речь и на английском языке — для этого нужно, чтобы английский был выбран как основной язык в системных настройках смартфона.

Папки и поиск

Теперь в «Разговоре» можно создавать папки, чтобы упорядочить сохраненные расшифровки. Например, отделить рабочие диалоги от личных или создать отдельные подборки для разных жизненных ситуаций — визитов в кафе, салоны красоты, магазины и так далее.

Кроме того, в приложении появился поиск по ключевым словам — это позволит быстро отыскать нужное сообщение, не пролистывая всю историю расшифровок.

Настройки интерфейса

Пользователи теперь могут выбрать в приложении светлую или темную тему и установить комфортный размер шрифта. Это упростит работу с приложением людям с особенностями зрения. Кроме того, настройки темы и шрифта можно синхронизировать с системными настройками смартфона.

Обновленная версия приложения доступна для устройств на платформах Android и iOS. Для стабильной работы режима распознавания речи офлайн на устройствах Android рекомендуется обновить ОС до 14 или более поздних версий.