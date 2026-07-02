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SpaceWeb перевел VPS и облачные сервисы на модель Pay-as-you-go

Хостинг-провайдер SpaceWeb обновляет систему биллинга для VPS и облачных сервисов. Вместо посуточного списания для ряда услуг компания подключила модель оплаты Pay-as-you-go. Такой формат уже стал стандартом для крупных облачных платформ и позволяет пользователям точнее контролировать расходы на инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

На почасовое списание переходят VPS, управляемые базы данных DBaaS, Kubernetes as a Service и балансировщик нагрузки. Пользователь сможет запускать нужные ресурсы на несколько часов, тестировать конфигурации, разворачивать временные окружения или масштабировать проект под нагрузку без оплаты полного дня использования.

«Мы последовательно развиваем облачные сервисы SpaceWeb, ориентируясь на современные стандарты индустрии и реальные задачи пользователей. Наша цель — сделать инфраструктуру максимально гибкой, прозрачной и удобной в управлении, чтобы клиенты могли быстрее запускать проекты, масштабироваться и эффективно использовать ресурсы», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

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Переход на почасовой биллинг продолжает развитие облачных сервисов компании. Ранее пользователи могли быстро запускать VPS, базы данных, Kubernetes-кластеры, балансировщики и готовые решения для разработки. Обновленная модель оплаты дополняет этот подход, теперь инфраструктуру можно не только быстро развернуть, но и гибко использовать под конкретную задачу.

Посуточная модель сохранится для сервисов, где такой формат учета остается более подходящим: объектного хранилища S3, резервного копирования, в том числе облачных бэкапов, IP-адресов, включая защищенные и зарубежные.

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