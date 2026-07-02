Спама стало меньше, но новых угроз — больше: «Почта Mail» и «МегаФон» о новых схемах мошенников

В первом полугодии 2026 г. «Почта Mail» заблокировала более 12 млрд вредоносных и спам-писем, что меньше на 14% по сравнению с первым полугодием 2025 г. В текущем отчетном периоде мошенники стали глубже изучать интересы и цифровые привычки пользователей, что позволило сократить частоту атак и сделать их более персонализированными.

Ежедневно антиспам-системы «Почты Mail» блокировали 66 млн мошеннических писем – что примерно соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. При этом во II квартале 2026 г. киберэксперты зафиксировали рост фишинговых атак под видом бизнес-документов. Одна из наиболее распространенных схем – рассылки от имени зарубежных организаций, направленные сотрудникам компаний.

Злоумышленники отправляют письма с вложениями в формате RAR-архивов, внутри которых под видом excel-документов, SWIFT-подтверждений платежей, счетов-фактуры, коммерческих предложений и запросов документов скрываются вредоносные .vbs-файлы. После открытия вложения мошенники получают удаленный доступ к устройству и данным. Только в мае на такие атаки приходилось около 30% всех мошеннических писем.

Структура спама и фишинга, направленных на пользователей также изменилась. Если в начале года наиболее распространенными письмами были предложения о фиктивных инвестициях (47%), то теперь они сместились на третье место (24%). Чаще всего во втором квартале встречаются мошеннические письма с предложениями участия в розыгрышах и онлайн-казино (42%), а также с реферальными ссылками (34%).

«Мы видим, что атаки злоумышленников становятся продуманнее. Мошенники стали больше изучать аудиторию, адаптируя сценарии под конкретных пользователей и маскируя письма под знакомые пользователям сообщения и документы. Чтобы эффективно противостоять таким угрозам, мы постоянно совершенствуем антиспам-технологии, которые помогают обезвреживать спам еще до того, как он попадает в почтовый ящик», — сказал руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

По данным аналитиков «МегаФона», количество заблокированных мошеннических звонков сократилось на 13% в первом полугодии 2026 г. относительно аналогичного периода 2025 г. При этом наблюдается рост активности злоумышленников по другим показателям: количество мошеннических и спам-SMS, заблокированных оператором, выросло на 20,7%, а случаи заражения мобильных устройств вредоносными программами увеличились более чем на 70%.

«Динамика показателей свидетельствует, что эффективность противодействия мошенничеству растет — об этом говорит снижение жалоб абонентов на 57% в сравнении с прошлым годом. Однако злоумышленники постоянно ищут новые способы обхода защитных систем, используют многоступенчатые схемы в которых социальная инженерия может сочетаться с установкой вредоносного ПО на устройство жертвы для полного контроля», — сказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Оператор отмечает, что для обхода антифрод-систем могут применяться сценарии с инициированием исходящих звонков от самих пользователей. В таких схемах потенциальная жертва получает сообщение с предложением перезвонить. Злоумышленники специально создают ощущение срочности и важности: сообщают о блокировке счетов, необходимости срочной проверки данных или о возникших проблемах. Часто используются угрозы негативных последствий, если не предпринять немедленных действий. При получении подобных сообщений не нужно перезванивать по указанным номерам и переходить по ссылкам, лучше проверить достоверность информации в официальных источниках.