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В курортном поселке Таманского полуострова улучшили мобильную связь

Туристический поток в станицу Голубицкую к концу июня 2026 г. увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом 2025 г. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, «МегаФон» выполнил технологические улучшения. Решение позволяет пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора установили дополнительное оборудование в станице Голубицкой Темрюкского района, поддерживающее высокочастотный диапазон. В результате обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса. Изменения охватили гостиничные комплексы, отели и объекты социальной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили дороге от выезда до местных виноделен.

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«Общий турпоток за лето в Голубицкой составляет тысячи человек. Станица считается одним из главных семейных курортов на Азовском море. Сюда едут за теплым мелководным морем, лечебным грязевым озером, действующим грязевым вулканом. В числе тех, кто приезжает сюда на выходные и в отпуск, — жители Москвы, Ростова‑на‑Дону, Санкт‑Петербурга, Самары, Волгограда и Екатеринбурга», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

По данным оператора, на отдыхе абоненты не снижают цифровой активности. Так, больше всего трафика на пляжах тратят на просмотр видеоконтента. В первую очередь это связано с семейным просмотром мультфильмов и сериалов — киноплатформы составляют более 38% от общего объема. Также отдыхающие часто слушают музыку.

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