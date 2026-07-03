МТС к сезону рыбной ловли улучшила сеть LTE в селе Гадля

МТС включила дополнительное телеком-оборудование в эвенском селе Гадля. Новое качество связи доступно почти 400 жителям населенного пункта, а также сотрудникам крупнейшего в регионе рыбоперерабытывающго завода. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество связи доступно на всей территории села, где располагаются многоквартирные жилые дома, район малоэтажной застройки, начальная школа-детский сад, дом культуры, библиотека, фельдшерский пункт и аптека. Запуск нового телеком-оборудования позволит быть всегда на связи сотрудникам крупнейшего в регионе рыбоперерабатывающего завода. Начавшийся сезон лососевой путины привлекает любителей рыбной ловли. Обновленная мобильная сеть позволит всегда быть на связи и поделиться с друзьями фото трофея в соцсетях и мессенджерах.

Проведенные работы на сети также позволяют использовать технологию VoLTE одновременно для голосовых звонков и загрузки контента в сети интернет, а также для общения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«МТС планомерно ведет работы по улучшению качества связи в Магаданской области. Уже обновлены цифровые сети в поселках Мальдяк, Палатка, Уптар, Эвенск. Качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют жителям малых и удаленных населенных пунктов оперативно решать повседневные бытовые вопросы: оформить справки и документы, записаться на прием в профильные ведомства, оплатить взносы или пошлины, оформить билеты на самолет. Для Севера с его расстояниями это весьма актуально», – сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.