Российские компании теперь смогут совершать закупки прямо в приложении Wildberries

Wildberries (входит в группу RWB) внедрила специальный B2B-режим в клиентском мобильном приложении, который позволит ИП и юридическим лицам удобнее оформлять корпоративные закупки со смартфона. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Новый режим «Wildberries для бизнеса» уже доступен всем пользователям платформы. Его можно активировать в личном профиле приложения.

После включения B2B-режима интерфейс приложения адаптируется под потребности бизнеса. В поисковой выдаче и рекомендациях будут отображаться только товары, доступные для покупки юрлицам и ИП. Это поможет быстрее находить необходимые позиции и упростит процесс корпоративных закупок.

В профиле пользователя будут отображаться реквизиты компании, а в карточке товара и корзине — информация о возможности оформления покупки от имени бизнеса. Кроме того, предприниматели смогут сразу видеть цены с НДС по определенным товарам.

Новый режим также позволяет быстро переключаться между личным и корпоративным профилями, выбирать компанию для оформления заказа и оплачивать покупки с расчетного счета компании.

«Мы продолжаем развивать инструменты для бизнеса и делать корпоративные закупки такими же удобными, как привычные покупки для личных нужд. Новый B2B-режим в мобильном приложении помогает предпринимателям быстрее находить подходящие товары, видеть необходимую информацию о НДС и оформлять заказы для своей компании в несколько кликов», — сказал директор B2B-направления RWB Олег Винжегин.

Сегодня B2B-платформа «Wildberries для бизнеса» объединяет десятки тысяч корпоративных клиентов по всей стране. На специальной витрине бизнес-покупатели могут приобретать широкий ассортимент товаров для офиса, торговли, производства, строительства, сферы услуг и других направлений бизнеса.