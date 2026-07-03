«ЮSoft» от «ЮMoney» предоставил компаниям возможность выпускать карты «Мир» под собственным брендом

Теперь благодаря платформе встроенного банкинга «ЮSoft» от «ЮMoney» бизнес может выпускать виртуальные банковские карты «Мир» под собственным брендом без обращения в банк. Первыми такую возможность получили пользователи суперприложения MOST. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Раньше компаниям, чтобы предложить пользователям карту под своим брендом, приходилось обращаться в банк. Теперь на базе «ЮSoft» это можно сделать без банковской лицензии — все обязательства перед регуляторами и требования безопасности берут на себя «ЮMoney». Компании подключают готовые модули за несколько недель.

Пользователи MOST уже пользовались кошельком на базе «ЮSoft». Теперь к этому добавилась возможность платить смартфоном практически везде, где принимают безналичную оплату. Механика проста: пользователь создает цифровую карту в приложении MOST, баланс карты и кошелька остается единым. Для онлайн-покупок достаточно ввести реквизиты из приложения. Чтобы платить офлайн и снимать наличные, пользователь проходит идентификацию и добавляет карту в Mir Pay. Кошелек от MOST также поддерживает «Мульти QR» от Сбера и QR-код СБП. Оплатить можно на iOS и Android — даже без идентификации. QR-коды стоят на кассах миллионов торговых точек по всей стране.

«Создавая экосистему MOST, мы понимали: пользователю нужно единое приложение для решения повседневных задач. Так появился суперапп, объединивший афишу с билетами, доставку еды и товаров, видеоплатформу с фильмами и локальным контентом, сервис услуг для мастеров и фрилансеров, доску объявлений и городские новости. Для полноценной экосистемы требовался финансовый инструмент. Вместо долгой самостоятельной разработки мы нашли технологического партнера — «ЮMoney». Благодаря этому сотрудничеству интегрировали современные финансовые сервисы и завершили формирование супераппа. Теперь пользователи получают цифровую среду, где можно находить сервисы, оплачивать покупки и управлять финансами в одном месте. Это открывает возможности как для жителей региона, так и для местного бизнеса. Наша цель — развивать MOST как единое пространство для жизни, покупок, развлечений и финансов», —сказал CEO суперприложения MOST Прокопий Филиппов.

«Когда деньги пользователей остаются внутри, бизнес получает принципиально другую экономику: меньше комиссий внешним платежным системам, выше конверсия в целевые действия, короче путь пользователя от намерения до оплаты. Расширяя функционал MOST Кошелька, мы развиваем и саму платформу «ЮSoft». Электронный кошелек с цифровой картой “Мир” и оплатой по QR-кодам переводит финансовые сервисы на принципиально новый уровень. Что особенно важно — эти инструменты позволяют платить в любом магазине за пределами экосистемы партнера, а не только внутри приложения. Такие решения могут интегрировать все наши партнеры. Это радикально сокращает путь от запуска функции до реального использования: от витрины в приложении до фактической оплаты в любой точке приема», — сказал руководитель платформы «ЮSoft» в «ЮMoney» Андрей Васильев.