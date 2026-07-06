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«АльфаСтрахование-Жизнь» вывела Fort Knox на платформу «Яндекс Забота»

Программа накопительного страхования жизни Fort Knox от «АльфаСтрахование-Жизнь» стала доступна на платформе «Яндекс Забота». Теперь оформить полис с фиксированной доходностью 15% годовых на срок три месяца можно полностью онлайн. Об этом CNews сообщил представитель компании «АльфаСтрахование-Жизнь».

Размещение программы на платформе расширяет цифровые каналы продаж компании и делает Fort Knox доступнее для пользователей сервисов «Яндекса». Оформление занимает всего несколько минут, проходит дистанционно, а все документы направляются клиенту в электронном виде.

Fort Knox сочетает гарантированную доходность с преимуществами страхования жизни. Программа предусматривает фиксированную ставку 15% годовых на весь трехмесячный срок действия договора и 100-процентную защиту капитала – по окончании программы клиент получает всю внесенную сумму.

Минимальный взнос составляет 20 тыс. руб. При этом ограничений по максимальной сумме вложений и количеству оформленных договоров нет, что позволяет использовать программу как для разового размещения средств, так и для формирования накоплений.

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Еще одно преимущество продукта – правовой режим договора страхования жизни. Средства защищены от притязаний третьих лиц, не подлежат разделу при разводе, взысканию по обязательствам страхователя и не входят в наследственную массу.

«Мы продолжаем развивать цифровые каналы продаж, чтобы сделать страховые накопительные продукты максимально доступными для клиентов. Появление Fort Knox на платформе «Яндекс Забота» позволяет оформить программу полностью онлайн – быстро, удобно и в привычной цифровой среде. При этом клиенты получают фиксированную доходность, защиту капитала и все юридические преимущества договора страхования жизни», – отметила Надежда Ковалева, руководитель по развитию бизнеса в онлайн-канале «АльфаСтрахование-Жизнь».

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