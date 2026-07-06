Интеграция с мессенджером «Макс» теперь доступна во всех решениях на платформе Amber BPM

Компания «Эмбер», российский разработчик автоматизированных решений для бизнеса, интегрировала платформу Amber BPM с отечественным корпоративным мессенджером «Макс». Новая функциональность позволяет объединить обработку клиентских обращений со всех каналов в едином окне и повысить качество обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Эмбер».

Amber BPM — это российская low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов с нативной поддержкой ИИ, которая позволяет создавать бизнес-приложения под любые задачи бизнеса.

Теперь все сообщения от клиентов, поступающие в мессенджер «Макс», автоматически попадают в карточку клиента в решениях на платформе Amber BPM. Это избавляет сотрудников от необходимости переключаться между окнами и гарантирует, что ни один запрос не останется без внимания.

Ключевые возможности интеграции

Автоматическое получение обращений. Все входящие сообщения и заявки из мессенджера «Макс» мгновенно отображаются в интерфейсе Amber BPM, создавая единое информационное поле для работы с клиентами.

Единое рабочее пространство. Сотрудники могут обрабатывать обращения, вести диалоги и фиксировать результат прямо из карточки клиента, не покидая привычную CRM-среду.

Полная история коммуникаций. Вся переписка сохраняется в системе, обеспечивая полную прозрачность взаимодействия и удобство контроля за выполнением заявок.

Плюсы для бизнеса

Внедрение новой интеграции обеспечивает компаниям ряд существенных преимуществ.

Повышение скорости обработки обращений. Автоматизация рутинных процессов позволяет сократить время реакции на запросы клиентов.

Снижение рисков потери информации. Централизованное хранение всей истории общения исключает риск утери важных данных при смене ответственного сотрудника.

Удобство для сотрудников. Доступ ко всей необходимой информации в одном окне повышает

комфорт работы операторов.