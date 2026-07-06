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«МегаФон» обеспечит 4G-покрытие в малочисленных деревнях Кировской области

Впервые более тысячи жителей Кировской области смогут воспользоваться мобильной связью и 4G-интернетом. «МегаФон» запустит новые базовые станции в 12 населенных пунктах в рамках контракта с Министерством информационных технологий и связи региона. По словам министра информационных технологий и связи Кировской области Алексея Сухих, это позволит иметь равный доступ к возможностям цифровой среды.

Телеком-объекты появятся в квартале Гарь около Кирово-Чепецка, а также в одиннадцати населенных пунктах, где численность населения в основном составляет от 50 до 100 человек. Для жителей этих небольших поселений высокоскоростной интернет поможет получать государственные услуги онлайн, общаться с родными в мессенджерах, знакомиться с аудиокнигами и видеоконтентом.

«Мы имеем успешный опыт реализации подобных проектов в Кировской области. В прошлом году благодаря соглашению о реализации инвестиционных проектов появилось 4G-покрытие в ряде сёл и деревень, на территории детского оздоровительного лагеря имени Гагарина в Слободском районе. В рамках участия в различных региональных программах за последние три года мы обеспечили мобильной связью и интернетом около одиннадцати тысяч кировчан», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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Стабильный сигнал связи и мобильный 4G-интернет будет доступен в деревнях Верхопижемье, Гари, Зимино, Кошулино, Назаровы, Нижние Булдаки, Решетниково, Рыбаковщина, Турусиново, поселке Быстряги, селе Низево, а также в квартале Гарь. В рамках государственного контракта с региональными властями МегаФон обеспечит покрытием не менее 85% территории каждого населённого пункта. Завершить проект планируется до конца 2026 года.

«Сегодня качественная мобильная связь и доступ к интернету — это уже не дополнительное удобство, а необходимое условие для комфортной жизни. Именно поэтому развитие инфраструктуры связи остается одной из наших приоритетных задач. Новые базовые станции позволят жителям даже самых небольших населенных пунктов пользоваться современными цифровыми сервисами, оставаться на связи с близкими и иметь равный доступ к возможностям цифровой среды», — отметил Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.

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