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ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) оптимизировал закупки стандартизированной номенклатуры на базе корпоративного интернет-магазина (КИМ) – решения B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). С помощью решения устранены расхождения в ценах, оптимизированы сроки согласования и сокращены сроки поставки товаров (до пяти дней). Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

КИМ используется научным центром в Дубне с 2023 г. За это время сотрудники оформили более 1000 заказов со сроками согласования в среднем не более трех дней. В корпоративном магазине представлено порядка 30 категорий: канцтовары, хозтовары, компьютеры, орг- и электротехника, офисная и бытовая мебель, продукты питания, средства индивидуальной защиты и др. После внедрения решения B2B-Center срок поставки сократился до пяти дней, в том числе, благодаря отбору поставщиков, среди которых «Комус», «ВсеИнструменты.ру», «Петрович», «М-Инвест», «Центр инструмента», ЭТМ и др.

КИМ от B2B-Center интегрирован с внутренними сервисами ОИЯИ: автоматической идентификацией сотрудников (SSO), системой сопоставления номенклатуры, определения источников финансирования, автоматического закрытия заказов () и внутренним согласованием закупок (ECM). Из недавних обновлений – сервис «Единая корзина», который собирает разные потребности сотрудников в единый заказ, сокращая рутину.

Стратегически важные закупки ОИЯИ проводит на собственной корпоративной торговой площадке на базе обновленного фукнционала ЭТП B2B-Center – «Тендеры 2.0». Всего проведено более 320 тендеров: на услуги проектирования и строительства, поставку серверов, систем хранения данных, компьютеров, оргтехники, светопрозрачных конструкций, а также других категорий.

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«Корпоративный интернет-магазин помог нашему персоналу быстро закрывать потребности в товарах через удобный и эффективный инструмент. Интерфейс КИМ построен по принципам привычных маркетплейсов, что позволяет легко адаптироваться к новому формату закупок, не тратить много времени на обучение работе с сервисом и оформлять заказы без привлечения закупщика», — сказал Валерий Иванов, руководитель службы материально-технического снабжения ОИЯИ.

«Для нас важно, чтобы продукты B2B-Center реально решали задачи заказчика. Кейс внедрения КИМ для ОИЯИ как раз такой случай. Инструмент заметно упростил работу сотрудников и повысил прозрачность закупочного процесса для руководства. В итоге клиент получил измеримый результат, который сейчас ожидают очень многие компании», — отметила Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

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