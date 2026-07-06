Rutube втрое увеличил баннерный инвентарь — до 3 млрд показов

Rutube увеличил доступный объем баннерного инвентаря с 1 млрд до 3 млрд показов в месяц. Рост связан с обновлением интерфейсов видеоплатформы, появлением новых рекламных мест и развитием собственных рекламных технологий. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Увеличение инвентаря позволит рекламодателям запускать на Rutube более масштабные баннерные кампании и использовать площадку не только для охватных размещений, но и для более гибких рекламных сценариев.

«Баннерная реклама остается важной частью цифровых размещений, особенно для брендов, которым нужны широкий охват, заметность и гибкая работа с аудиторией. За счет обновления интерфейсов, в том числе главной страницы и страницы просмотра видео, а также появления новых рекламных позиций мы увеличили доступный баннерный инвентарь Rutube до 3 млрд показов в месяц. Для нас важно, чтобы рост рекламных возможностей не ухудшал пользовательский опыт, поэтому все изменения проходили продуктовые тесты», — сказала коммерческий директор Rutube Екатерина Бокова.

Rutube также развивает собственную рекламную платформу. Она должна объединить основные этапы работы с цифровой рекламой: управление кампаниями и креативами, настройку размещений и показ объявлений. Это позволит быстрее запускать новые рекламные продукты и масштабировать доступный инвентарь.

Отдельное направление развития — инструменты автоматизации для рекламодателей с большим количеством товаров, услуг или контентных единиц. В перспективе они смогут запускать кампании через API, использовать большое число креативов и формировать объявления на основе товарных фидов. Такие возможности будут востребованы у маркетплейсов, классифайдов, онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов и других компаний с крупными каталогами.

Ранее баннерный инвентарь Rutube использовался преимущественно для крупных охватных кампаний. Развитие собственной рекламной платформы расширит набор доступных сценариев: от имиджевых размещений до динамических кампаний, работы с товарными фидами и персонализации креативов.