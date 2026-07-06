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«Яндекс 360» расширил возможности сервисов для совместной работы

«Яндекс 360» представил июньское обновление сервисов, которое упрощает управление проектами, совместную работу с документами и планирование задач. В «Документах» расширились возможности редактирования, в «Календаре» — функция постановки задач, а в «Трекере» — инструмент для ресурсного планирования. Обновления также получили «Диск», «Телемост», «Таблицы», «Вики» и «Формы». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

В «Календаре» теперь можно менять организатора встречи, если ее создатель больше недоступен. Также добавилась функция постановки задачи на конкретное время или весь день: например, «сделать отчет» или «подготовить презентацию».

Дополнительные возможности появились в «Документах». Пользователю доступен режим просмотра текстов, что позволяет безопасно делиться файлом с коллегами без риска случайных изменений. Стало удобнее редактирование: для колонтитулов можно задать точные значения, а текст — перевести в формат колонок, как в печатном издании.

Редактор «Таблиц» теперь поддерживает импорт данных из других таблиц: информацию можно быстро переносить без ручного копирования. Для работы с отдельными фрагментами тоже появилась новая функция — экспорт и печать выделенного диапазона. Также стало удобнее взаимодействие с изображениями: картинки можно вставлять прямо в ячейки.

«Трекер» получил несколько важных изменений. Очередь задач стала центром рабочих процессов, так как теперь при ее создании появляются базовая доска и дашборд со статистикой. Еще одно обновление — добавление диаграммы загрузки команды, которая показывает занятость каждого сотрудника по дням. Это позволяет руководителям точнее распределять задачи. Также среди обновлений — просмотр информации о последнем запуске триггера, возможность добавлять новые поля задач, настройка видимостей цели и другие.

Видеозвонок в «Телемосте» теперь не занимает весь экран: в сервисе появился режим «картинка в картинке», который сворачивает трансляцию в плавающее мини-окно и оставляет доступ к другим приложениям. Также в сервисе запустили создание собственных стикерпаков через чат-бота «Стикеры». Изменения затронули и чаты: в них отображается, кто прочитал сообщение и во сколько, а для ответа на отдельную мысль достаточно выделить нужный фрагмент и отправить его цитатой.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

В «Вики» подстраницы теперь удаляются вместе с родительской страницей, а сервис заранее показывает, какие материалы попадут в корзину. Также появился раздел «Связи»: с его помощью к странице удается привязать задачи из «Трекера», которые на нее ссылаются. А при совместном редактировании теперь доступны комментарии для обсуждения прямо в онлайн-режиме.

В «Формах» поменяли настройки почтовой интеграции. Теперь по умолчанию интеграция выключена — на почту не будут приходить письма о заполнении формы. А в «Диске» появилась настройка паролей для папок — раньше защитить паролем можно было только отдельные файлы. Администратор организации в «Яндекс 360» также может сделать пароль обязательным для всех публичных ссылок в компании.

В разделе «Управление организацией» обновили систему прав доступа. В «Яндекс 360» появились роли администратора «Трекера», администратора «Вики» и администратора «Форм».

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