ИИ упростит малому бизнесу Санкт-Петербурга работу с клиентами

МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровкой в сервисе МТС Optimus. Решение поможет предпринимателям Санкт-Петербурга и Ленинградской области отслеживать историю общения с клиентами и делиться итогами переговоров с коллегами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС Optimus способен создавать записи звонков и текстовые расшифровки на базе технологий искусственного интеллекта. С помощью нового инструмента сотрудники смогут быстрее передавать информацию о клиентах друг другу, а руководители — следить за рабочими процессами и оперативно принимать решения.

Чтобы получить итоги телефонных разговоров сотрудника, нужно отправить ему ссылку с запросом из веб-версии MTC Optimus. Специалист самостоятельно принимает решение предоставить доступ или отказаться. После подтверждения новые мобильные звонки начнут отображаться в веб-версии МТС. При этом доступ для других пользователей может быть отозван в любой момент.

«Бизнес Петербурга и Ленобласти уже не первый год находится в топе по уровню цифровизации. Компании все чаще используют облачные решения и ассистентов на базе искусственного интеллекта во время совещаний. С их помощью можно грамотно распределить время сотрудников и оптимизировать процессы, например, улучшить общение с клиентами. Наше новое решение поможет специалистам быстро делиться информацией и находить нужные звонки. Станет намного проще планировать работу, анализировать переговоры, фиксировать договоренности и освобождать драгоценные часы для более сложных задач», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.