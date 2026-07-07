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Микрорайон во Владивостоке получил стабильный 4G

Жители жилых комплексов в районе бухты Патрокл, гости прогулочной зоны у озера Торфянка и отдыхающие на местных пляжах получили устойчивое LTE-покрытие и стабильно высокие скорости интернета. Инженеры «МегаФона» расширили телеком-сеть в этой локации и разогнали мобильный интернет до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Бухта Патрокл — один из развивающихся районов Владивостока. Здесь строятся новые жилые комплексы, идет благоустройство морских пляжей и рекреационной зоны у реликтового озера. Рядом проходит оживленная автотрасса, которой ежедневно пользуются десятки тысяч приморцев. Мобильный интернет «МегаФона» здесь используют не только для общения в мессенджерах, но и для решения рабочих задач, навигации, стриминга видео и скачивания объемного контента.

Запуск дополнительной базовой станции увеличил емкость сети, позволил равномерно распределить нагрузку и обеспечить комфортный выход в Сеть даже в периоды пиковых нагрузок. Голосовые вызовы в формате VoLTE в этой локации стали более стабильными. Технология позволяет совершать звонки с быстрыми соединением и чистым звуком, не прерывая сессию мобильного интернета. Вместе с тем 4G на этом участке автодороги стало максимально бесшовным, это почувствовали местные жители и туристы.

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В летний сезон туристический поток многократно увеличивает нагрузку на телеком-сеть. В июне самыми активными пользователями мобильного интернета в районе бухты Патрокл стали гости из Еврейской автономной области. На одного абонента из региона пришлось в среднем 52 ГБ данных. Второе и третье места по объему трафика заняли пользователи из Камчатского края (49 ГБ) и Бурятии (37 ГБ) соответственно. Ядро аудитории в районе бухты составляют мужчины — их доля почти 60% от общего числа пользователей.

«Район бухты Патрокл за последние годы стал точкой притяжения для тысяч людей. С одной стороны, это новые жилые кварталы, где связь нужна для работы, отдыха и учебы, с другой — популярное туристическое направление во Владивостоке. Запуск дополнительного телеком-объекта отвечает на растущие потребности абонентов. Новая базовая станция позволит держать высокое качество передачи данных и голосовых вызовов даже в периоды наплыва абонентов на пляжах и автомобильной трассе», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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